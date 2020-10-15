37-річний Натан Аподака зняв та опублікував атмосферне відео в TikTok, завдяки якому він отримав нове авто, гроші на розвиток магазину та купівлю будинку.

Про це пише видання The New York Times.

Близько 8 години ранку 25 вересня акумулятор його Dodge Durango 2005 року випуску відключився, коли Натан намагався дістатися до картопляного складу в Айдахо, де працював. Воно й не дивно, адже авто проїхало більше 330 000 миль.

Отже, Аподака схопив свій телефон, велику пляшку соку Ocean Spray Cran-Raspberry і лонгборд і покотив залишок шляху на роботу, знімаючи при цьому себе на відео.

На голові у Натана є татуювання у вигляді пір’я, що вказує на корінне американське походження його матері.

Прийшовши на роботу, чоловік опублікував відео в свій TikTok, але сумнівався, що хтось відреагують.

Через п’ять днів відео набрало більше 27 мільйонів переглядів.

“Це просто відео на TikTok, яке всім сподобалося. Я щасливий, що зміг на хвилину охолодити світ”, – сказав Аподака.

Серед тих, хто бачив цей ролик, були керівники Ocean Spray. Річ у тім, що після того, як відео стало популярним, майже відразу сік цієї компанії почали розкуповувати. В деяких магазинах буквально спустошували полиці за кілька годин.

У вівторок представник компанії поїхав до місця, де живе Аподака, а живе він у трейлері, який припаркований біля будинку брата в Айдахо-Фолс. Представник Ocean Spray подарував чоловікові червоний пікап Nissan. Кузов машини був заповнений упаковками соку Ocean Spray.

А ще ролик Аподака надихнув знаменитостей, генеральних директорів і політиків знімати власні версії його відео. Наприклад, віце-губернатор штату Монтана Майк Куні, співачка Шакіра, а також учасники групи Fleetwood Mac — барабанщик Мік Флітвуд і солістка Стіві Нікс – записали свої відео.



А ще через 43 роки після виходу пісня Dreams, яка свого часу займала перше місце американського чарту Billboard Hot 100, злетіла на 21 місце того ж рейтингу, а альбом піднявся у топ-40 у США. Крім того, саму пісню з 1 по 8 жовтня послухали у США більше 13 мільйонів разів.

Коли користувачі соцмереж дізналися, що у Натана немає свого дому, то зібрали йому 10 тис. доларів. Частину цих грошей чоловік віддав матері, а частину направив на розвиток свого інтернет-магазину.

“Тепер я оплачую рахунки вчасно, а, завдяки допомозі людей, я тепер зможу оплатити будинок — у моєї дівчини є заощадження за 20 років і, я сподіваюся, ми в’їдемо в нього так скоро, наскільки це можливо”, — сказав Натан.

В інтерв’ю LA Times Натан Аподака розповів, що його перший аккаунт у Тіктоці забанили за рекламу магазину і йому довелося створювати новий. Продовжувати знімати відео його вмовила дочка.