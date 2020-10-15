Про це пише видання The New York Times.
Близько 8 години ранку 25 вересня акумулятор його Dodge Durango 2005 року випуску відключився, коли Натан намагався дістатися до картопляного складу в Айдахо, де працював. Воно й не дивно, адже авто проїхало більше 330 000 миль.
Отже, Аподака схопив свій телефон, велику пляшку соку Ocean Spray Cran-Raspberry і лонгборд і покотив залишок шляху на роботу, знімаючи при цьому себе на відео.
На голові у Натана є татуювання у вигляді пір’я, що вказує на корінне американське походження його матері.
Прийшовши на роботу, чоловік опублікував відео в свій TikTok, але сумнівався, що хтось відреагують.
@420doggface208Morning vibe ##420souljahz ##ec ##feelinggood ##h2o ##cloud9 ##happyhippie ##worldpeace ##king ##peaceup ##merch ##tacos ##waterislife ##high ##morning ##710 ##cloud9♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac
Через п’ять днів відео набрало більше 27 мільйонів переглядів.
“Це просто відео на TikTok, яке всім сподобалося. Я щасливий, що зміг на хвилину охолодити світ”, – сказав Аподака.
Серед тих, хто бачив цей ролик, були керівники Ocean Spray. Річ у тім, що після того, як відео стало популярним, майже відразу сік цієї компанії почали розкуповувати. В деяких магазинах буквально спустошували полиці за кілька годин.
У вівторок представник компанії поїхав до місця, де живе Аподака, а живе він у трейлері, який припаркований біля будинку брата в Айдахо-Фолс. Представник Ocean Spray подарував чоловікові червоний пікап Nissan. Кузов машини був заповнений упаковками соку Ocean Spray.
А ще ролик Аподака надихнув знаменитостей, генеральних директорів і політиків знімати власні версії його відео. Наприклад, віце-губернатор штату Монтана Майк Куні, співачка Шакіра, а також учасники групи Fleetwood Mac — барабанщик Мік Флітвуд і солістка Стіві Нікс – записали свої відео.
@420doggface208What a day 🙏😇 ##420souljahz ##ec ##high ##oceanspray ##king ##cramrasberry ##mydrink ##legend ##Artober ##h2o ##steadyvibin ##cloud9 ##octoberbaby ##happyhippie♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac
@stevienicksAfternoon vibe. Lace ’em up! ##Dreams ##FleetwoodMac ##CranberryDreams @420doggface208♬ Dreams (2004 Remaster) – Fleetwood Mac
А ще через 43 роки після виходу пісня Dreams, яка свого часу займала перше місце американського чарту Billboard Hot 100, злетіла на 21 місце того ж рейтингу, а альбом піднявся у топ-40 у США. Крім того, саму пісню з 1 по 8 жовтня послухали у США більше 13 мільйонів разів.
Коли користувачі соцмереж дізналися, що у Натана немає свого дому, то зібрали йому 10 тис. доларів. Частину цих грошей чоловік віддав матері, а частину направив на розвиток свого інтернет-магазину.
“Тепер я оплачую рахунки вчасно, а, завдяки допомозі людей, я тепер зможу оплатити будинок — у моєї дівчини є заощадження за 20 років і, я сподіваюся, ми в’їдемо в нього так скоро, наскільки це можливо”, — сказав Натан.
В інтерв’ю LA Times Натан Аподака розповів, що його перший аккаунт у Тіктоці забанили за рекламу магазину і йому довелося створювати новий. Продовжувати знімати відео його вмовила дочка.
- Суддя Карл Ніколс з суду округу Колумбія тимчасово заблокував заборону президента США Дональда Трампа на скачування китайського додатка TikTok.