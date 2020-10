Про це повідомляють #Букви.

6 днів тому виконавець оприлюднив у соцмережах емоційний допис із закликом голосувати за Трампа.

Таким чином репер відреагував на інформацію про те, що у разі, якщо демократ Джо Байден переможе на виборах, він нібито плануватиме підвищити податки для заможних мешканців Нью-Йорку до 62%. Цю інформацію розповсюдили деякі ЗМІ, проте інші джерела вже спростували її.

Сам 50 Cent бачив спростування і відреагував на те, що його допис був позначений як не до кінця правдивий, проте від закликів підтримати Трампа не відмовився.

Зробити це його змусив їдкий коментар комедіантки Челсі Хендлер, яка зустрічалася з ним певний час у 2010 році.

Хендлер прокоментувала заяву репера на підтримку Трампа у The Tonight Show з Джиммі Феллоном.

Репер відреагував репостом фрагменту шоу Феллона та додав коментар: “До біса Дональда Трампа, він мені ніколи не подобався. Наскільки я знаю, він підставив мене і вбив мого друга Анхеля Фернандеса, але це вже історія”.

👀a what, 😳another spin 💫Fu*k Donald Trump, I never liked him. 🤨for all I know he had me set up and had my friend Angel Fernandez killed but that’s history. LOL @chelseahandler @jimmyfallon pic.twitter.com/Tya6EqDBFt

Хендлер перепитала, чи цей твіт можна розцінювати як те, що репер голосувати за Байдена, проте питання залишилося без відповіді.

Комедіантка запропонувала 50 Cent поговорити про це особисто.

Honey- does this tweet me we can count on a vote for you for @JoeBiden ?

I’m happy to discuss this with you privately. My phone number is still the same. Your’s isn’t. I’ve tried calling you.

— Chelsea Handler (@chelseahandler) October 25, 2020