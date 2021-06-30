73-річний актор та ексгубернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер розповів про те, що йому доводиться тренуватися по шість разів на тиждень, постійно пропрацьовуючи різні частини тіла, аби залишатися в формі.

Про це повідомляє видання Men’s Health.

Шварценеггер також поділився особистим планом тренувань. За його словами, спочатку він займається м’язами спини та грудей, потім – спиною, далі – біцепсами, трицепсами й плечима, а шосте тренування завжди присвячене ногам.

Як правило, він робить по шість вправ на одну частину тіла по 20 разів за підхід. Про кількість підходів за тренування він не розповів.

“Я тренуюсь не для того, аби виграти “Містер Олімпія”, я тренуюсь, аби залишатися максимально струнким… Саме тому я виконую ці вправи по колу, без відпочинку”, – розповів він.

На його думку, аби бути в формі, не потрібно наслідувати його стиль та розпорядок тренувань, оскільки кожен чоловік має власні особливості тіла та здоров’я.