90-річний хореограф і танцівник Григорій Чапкіс розповів про те, що в 2020 році одружився вчетверте на 38-річній жінці.

Про це він розповів в четвертому ефірі проекту “Танці з зірками”.

Чапкіс сказав про те, що 2020 рік змінив його життя, оскільки в цьому році йому виповнилося 90, він одружився вчетверте, а також придбав квартиру.

“Рік, який змінив моє життя – це 2020. У цьому році я відзначив 90-річчя і знову одружився. Я намагаюся бути гідним тієї жінки, яка присвятила мені свої роки на заході мого життя”, – сказав Чапкіс.

При цьому, він зазначив, що йому 90 і залишилося прожити ще 90.

Також Чапкіс додав, що в цьому році придбав нову квартиру і машину.

Пізніше Чапкіс розповів, що його обраницю звуть Людмила. Їй 38 років.

Він зазначив, що познайомився зі своєю майбутньою дружиною абсолютно випадково. У той момент він не підозрював, що закохається в свої 90 років.

“Ми зустрілися в магазині. Я закашлявся. А вона простягнула мені цукерку від кашлю: “Візьміть – вам відразу стане легше”. Дала кілька порад. Я подякував їй, простягнув свою візитку і пожартував: “Раптом ви захочете танцювати”. Ми розлучилися. Навіть не знав, як її звати. А на наступний ранок дзвінок: “Григорій Миколайович, доброго ранку!” Я навіть не зрозумів, хто це. Вона нагадала про вчорашню зустріч і запитала: “А ви не забули випити таблетку від кашлю?”

Зізнатися, мені вже давно ніхто нічого подібного не говорив – не дбав, не питав, як себе почуваю. І раптом чужа людина цікавиться! Я кажу: “Дякую, ви мене зворушили своєю увагою”. Ми розговорилися.

Запропонував зустрітися, запросив її на чашечку кави. Це був початок нашої історії. Ми стали обідати разом, не будуючи при цьому ніяких планів. А потім відчув, що мені її не вистачає. Я потягнувся до неї, вона – до мене. І ось я знову думаю про те, хто це щастя надіслав мені? Звідки? Що, я шукав її або вона мене?”, – розповів Чапкіс.