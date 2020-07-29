Про це вона повідомила в Instagram.
Виконавиця прийняла виклик в танцювальному батлі від телеведучого Дмитра Танковича і передала своєму колезі, Позитиву (Олексій Завгородній).
“Я приймаю виклик від Дмитра Танковича. Позитив, давай без негативу, тому що ти – наступний”, – написала Alyona Alyona.
Шоу вийде на телеканалі “1 + 1”.
Хто буде партнером реперки – поки невідомо.
Раніше повідомлялося, що брати участь у проекті вже погодилися співак Олег Винник, співачка Надія Мейхер, співачка Санта Дімопулос, а також актор Тарас Цимбалюк, актриса і співачка Даша Петрожицька, співачка Юлія Саніна і телеведучий Дмитро Танкович.
Суддями на проекті будуть танцівник Влад Яма, прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Григорій Чапкіс.
Показ першого випуску шоу заплановано на початок осені.
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