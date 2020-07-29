Популярна реп-виконавиця Alyona Alyona повідомила про те, що братиме участь у популярному телевізійному шоу "Танці з зірками".

Про це вона повідомила в Instagram.

Виконавиця прийняла виклик в танцювальному батлі від телеведучого Дмитра Танковича і передала своєму колезі, Позитиву (Олексій Завгородній).

“Я приймаю виклик від Дмитра Танковича. Позитив, давай без негативу, тому що ти – наступний”, – написала Alyona Alyona.

Шоу вийде на телеканалі “1 + 1”.

Хто буде партнером реперки – поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що брати участь у проекті вже погодилися співак Олег Винник, співачка Надія Мейхер, співачка Санта Дімопулос, а також актор Тарас Цимбалюк, актриса і співачка Даша Петрожицька, співачка Юлія Саніна і телеведучий Дмитро Танкович.

Суддями на проекті будуть танцівник Влад Яма, прима-балерина Катерина Кухар та хореограф Григорій Чапкіс.

Показ першого випуску шоу заплановано на початок осені.