Режисер Клінт Іствуд почав підготовку до зйомок свого наступного фільму, де зіграє головну роль.

Про це повідомляє Deadline.

За даними видання, Іствуд може випустити фільм вже до наступної зими.

Фільм отримає назву “Плач, мачо” і стане екранізацією однойменного роману 1978 року Річарда Неша.

Іствуд виконає роль коняра, який погоджується перевезти через кордон сина свого боса, викраденого у матері-алкоголічки.

Відзначається, що раніше в кандидати на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера.

31 травня Іствуду виповнилося 90 років.