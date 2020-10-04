Про це повідомляє Deadline.

За даними видання, Іствуд може випустити фільм вже до наступної зими.

Фільм отримає назву “Плач, мачо” і стане екранізацією однойменного роману 1978 року Річарда Неша.

Іствуд виконає роль коняра, який погоджується перевезти через кордон сина свого боса, викраденого у матері-алкоголічки.

Відзначається, що раніше в кандидати на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера.

31 травня Іствуду виповнилося 90 років.