Про це повідомляє Deadline.
За даними видання, Іствуд може випустити фільм вже до наступної зими.
Фільм отримає назву “Плач, мачо” і стане екранізацією однойменного роману 1978 року Річарда Неша.
Іствуд виконає роль коняра, який погоджується перевезти через кордон сина свого боса, викраденого у матері-алкоголічки.
Відзначається, що раніше в кандидати на головну роль розглядали Арнольда Шварценеггера.
31 травня Іствуду виповнилося 90 років.
- Режисери Джеймс Кемерон, Клінт Іствуд та Мартін Скорсезе об’єдналися з власниками кінотеатрів і написали колективного листа, в якому закликали владу США надати фінансову допомогу прокатникам кіно. Режисери заявили, що побоюються за майбутнє індустрії.