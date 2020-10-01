Режисери Джеймс Кемерон, Клінт Іствуд та Мартін Скорсезе об'єдналися з власниками кінотеатрів і написали колективного листа, у якому закликали владу США надати фінансову допомогу прокатникам кіно. Режисери заявили, що побоюються за майбутнє індустрії.

Про це повідомляє Reuters.

Лист підписали понад 70 режисерів і продюсерів, а також Національна асоціація власників театрів, Гільдія режисерів Америки і Асоціація кінематографістів.

Серед тих, хто підписав, – продюсери фільмів про Джеймса Бонда Барбара Брокколі і Майкл Дж. Вілсон, режисер “Чудо-жінки” Патті Дженкінс і режисер бойовиків Майкл Бей.

Вони звернулися до лідерів Сенату і Палати представників США і заявили, що пандемія COVID-19 завдала руйнівного удару по кінотеатрам і що без коштів вони “можуть не пережити наслідки пандемії”.

Також у листі йдеться про те, що 69% малих і середніх кінотеатрів будуть змушені оголосити про банкрутство або назавжди закритися, якщо їм не буде надана допомога.

Пандемія змусила кінотеатри по всьому світу закритися у середині березня. Великі американські мережі, включаючи AMC Entertainment і Regal Cinemas від Cineworld Plc, відкрилися з обмеженою місткістю в багатьох містах США, але не в найбільших містах – Лос-Анджелесі і Нью-Йорку.