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ABBA оголосили, що йдуть на пенсію

Відомий шведський гурт ABBA оголосив, що йде на пенсію, а їх перший за кілька десятиліть альбом - стане останнім.

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:02

Фото: ABBA/Facebook

Про це повідомила британська газета Daily Mail.

Як відомо, у квітні 2018 року гурт ABBA заявив про намір возз’єднатися вперше з 1986 року — щоправда, у вигляді цифрових клонів.

Згодом стало відомо про новий альбомом “Voyage” – це результат трирічної праці музикантів. Вихід альбому запланований на 5 листопада. А тур цифрових клонів анонсований на травень 2022 року. Перший концерт в медах туру відбудеться в Лондоні.

Тепер учасники гурту Бенні Андерссон та Бьорн Ульвеус запевнили, що майбутнє шоу, є “одноразовим” і “навряд чи гурт запише ще музику” після виходу Voyage.

Так, 74-річний учасник гурту ABBA Бенні Андерсон, сказав, що “це повинно було статись”.

Він зазначив, що коли гурт розпався вперше, в 1982 році, він не говорив, що це кінець. Але тепер він із впевненістю заявляє протилежне.

“Я ніколи не казав собі, що ABBA ніколи не повториться. Але я можу сказати вам зараз: це все”, – прокоментував Андерссон.

Що відомо про гурт ABBA?

ABBA — шведський музичний квартет, який існував у 1972-1982 роках. Він названий за першими літерами імен учасників гурту: Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад.

АВВА є одним з найуспішніших колективів за всю історію попмузика і найуспішнішим з-поміж створених у  Скандинавії: записи гурту по всьому світу було продано тиражем понад 350 млн екземплярів.

Сингли квартету посідали перші місця у світових чартах з середини 1970-х років (Waterloo) до початку 1980-х років (One of Us), а альбоми-каталоги очолювали світові хіт-паради та у 2000-х роках. Вони залишилися в плейлистах радіостанцій, а продаються й нині.

ABBA були першими представниками континентальної Європи, які завоювали перші місця в чартах всіх провідних англомовних країн (США, Велика Британія, Канада, Ірландія, Австралія і Нова Зеландія). Гурт  належить до Зали слави рок-н-ролу з 15 березня 2010 року.

Останній студійний альбом ABBA був випущений у 1982 році, а три невиданих пісні були оприлюднені десять років по тому, в 1993 та 1994 роках.

Теги: ABBA, ABBA Voyage, возз'єднання

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