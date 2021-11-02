Про це повідомляє видання HYPEBEAST.

Очікується, що 18 грудня надійдуть у продаж кросівки adidas YEEZY Boost 350 V2 в новій кольоровій гамі “Beluga Reflective”.

Вони майже такі самі, як “Beluga” 2016 року, але є додатковий світловідбивний елемент на верхній частині та шнурках.⁠⁠⁠

Верх взуття виконаний з сірого фірмового трикотажу Primeknit та прикрашений яскравою смугою збоку в кольорі Solar Red з контрастним маркуванням SPLY-350. На устілці — додатковий брендинг у вигляді трьох смужок. Завершує дизайн взуття напівпрозора герметизована по всій довжині підошва BOOST сірого тону.

Очікувана вартість — 220 доларів.