#Букви розповідають цікаві факти про ікону моди.

Айріс Апфель (уроджена Баррел) народилася 29 августа 1921 року в родині Семюеля і Седі Баррел. Батько Айріс володів скляним бізнесом, а її мати — модним бутиком. Батьки майбутньої дизайнерки були євреями.

Айріс вивчала історію мистецтв в Нью-Йоркському університеті та відвідувала художню школу при Університеті Вісконсину.

В молоді роки Айріс працювала у журналі про модну індустрію Women’s Wear Daily. Доволі швидко вона зрозуміла що це — не те, чим їй хотілося займатися. Тоді Айріс стала помічницею ілюстратора Роберта Гудмана.

Потім Айріс зацікавила дизайном інтрер’єру. Оскільки її батько був відомим постачальником предметів зі скла та дзеркал і працював з кращими дизайнерами Нью-Йорка, він познайомив дочку з видатними митцями цьому напрямку. Певний час Айріс працювала разом з дизайнеркою інтер’єрів Елінор Джонсон.

У 1948 році 27-річна Айріс вийшла заміж за Карла Апфеля. Вони були разом до самої смерті Карла у серпня 2015 році (він прожив майже 101 рік).

У 1950-му, за два роки після весілля, подружжя заснувало власну текстильну фірму Old World Weavers. Вони керували нею до виходу на пенсію у 1992 році.

У подружжя не було дітей — вони присвятили життя власній справі та подорожам.

Апфель приймала участь у реставрації Білого дому. І не раз!

Компанія подружжя Апфель реставрувала і точно відтворювала старовинні тканини на оригінальних ткацьких верстатах. У 1950-х Old World Weavers стала однією з найпрестижніших компаній в цій області у світі.

У Апфель купували тканини для реставраційних робіт у Білому Домі і Метрополітан-музеї. Сама Айріс брала участь в декількох реставраційних дизан-проєктах у Білому домі для президентів Трумена, Ейзенхауера, Ніксона, Кеннеді, Джонсона, Картера, Рейгана і Клінтона.

Кажуть, Апфель тоді жартома називали “перша леді текстилю” і “Богоматір тканин”.

Останні 28 років, які Айріс не володіє власною компанією, вона продовжує працювати у ній консультантом. А у 2012 році Апфель, експертка з понад 60-річним досвідом роботи в області, стала запрошеним професором в Техаському університеті в Остіні на катедрі текстилю та одягу.

Апфель — перша жива не-дизайнерка, яку виставляли у Метрополітен-музеї Нью-Йорку

Завдяки своєму бізнесу подружжя Апфель багато подорожувало світом. Під час подорожей Айріс нерідко купувала нестандартний одяг ручної роботи та незвичайні аксесуари. Так вона почала колекціонувати їх.

У 2005 році Інститут костюму Нью-Йорку попросив у Айріс кілька її аксесуарів для своєї чергової виставки. Але колекція дизайнерки настільки вразила кураторів музею, що обране з її гардеробу було виставлено як окрема експозиція.

Виставка отримала назву “Рідкісний птах: Вибране з колекції Айріс Апфель”. В музеї було представлено понад 300 аксесуарів дизайнерки та 82 наряди, які по маленьких крамничках, дизайнерських бутиках та блошиних ринках вона збирала десятиліттями.

“Рідкісна пташка моди” – таке прізвисько закріпилося тоді за Апфель, якій було вже за 80 років.

Згодом ця ж вибірка з колекції виставлялася у Флориді та Массачусетсі.

Документальні фільми і автобіографія

Апфель — зірка документального фільму Iris режисера Альберта Мэйслеса. Прем’єра фільму відбулася на Нью-Йоркському кінофестивалі в жовтні 2014 року, а у 2015 році він був придбаний компанією Magnolia Pictures для кінопрокату в США.

У 2017 році Айріс взяла участь у зйомках документального фільму If You’re Not in the Obit, Eat Breakfast від режисера Денні Голда. Стрічка розповідає історії відомих людей, яким за 90 років, та показує, що поважні роки можуть бути найщасливішими в житті людини та найбільш корисними.

У 2018 року Айріс Апфель вирішила розповісти історію свого життя самостійно. Вона випустила автобіографічну книгу “Iris Apfel: Accidental Icon”, в якій описала, як полюбила дизайн і моду завдяки подорожам, як сформувала свій унікальний стиль.

У мемуарах Апфель ділиться і своїм досвідом роботи модним консультантом, і, звичайно, історією своєї участі в реставраційних проєктах для Білого дому.

Mattel присвятив Апфель ляльку, MAC — лінію косметики, а Jimmy Choo — туфлі на підборах

В січні 2012 року відомий косметичний бренд MAC представив свою нову колекцію, присвячену Айріс Апфель. До колекції увійшли помади, тіні для повік, олівці для губ, брів та очей, пудра і лак для нігтів. В рекламній кампанії колекції вона сама брала участь.

Того ж року взуттєвий бренд Jimmy Choo створив туфлі Iris, названі на честь відомої модниці.

У 2018 році компанія Mattel створила ляльку Барбі за образом Апфель. Так Айріс стала найстарішою людиною, за образом якої створили ляльку Барбі.

Стала моделлю глобального агентства IMG у 97 років

У 2017 році визнана ікона стилю досягла ще однієї важливої ​​віхи в індустрії: підписала великий модельний контракт з глобальним модельним агентством IMG.

З цим агентством співпрацюють супермоделі, як Кейт Мосс та сестри Хадід.