Про це повідомляє видання Variety.

35-річного американського актора Хартлі Соєра звільнили з серіалу “Флеш”, заснованого на коміксах DC Comics, після того, як в Мережі спливли його старі дописи, в яких містяться расистські та сексистські репліки.

Хартлі Соєр приєднався до серіалу в 4 сезоні, прем’єра якого відбулася у 2017 році. Він виконував роль Ральфа Дібні (Подовжуюча людина). 6-й сезон серіалу завершився місяць тому.

У 7-му сезоні серіалу Соєр вже не з’явиться. Інформацію про звільнення Соєра журналістам підтвердили на телеканалі The CW, на якому виходить серіал, а також продюсери шоу – Warner Bros. Television і Berlanti Productions.

Наразі пости актора, що стали причиною скандалу, видалені, проте користувачі соцмереж встигли зібрати колекцію скріншотів з некоректними висловлюваннями актора.

Переважно йдеться про старі публікації, датовані 2011-2014 роками. Наприклад, у 2012 році Соєр написав, що коли він був хлопчиком, “одним з улюблених занять було викрадення бездомних жінок і відрізання їхніх грудей”.

В іншому пості актор заявив, що “єдине, що заважає писати легкі расистські твіти, це розуміння того, що Аль Шарптон (політичний активіст, борець з расизмом — ред.) ніколи не перестане скаржитися” на них.

I am not watching or supporting @CW_TheFlash until this guy gets fired. Now. Are you one of those guys that say "but it was a joke"

Yeah right. pic.twitter.com/DzFK8CQb5O

— Homophobes & Racists Will End Up In Hell. (@MasterChuck81) June 4, 2020