Актор серіалу "Ходячі мерці" Ендрю Лінкольн зізнався, що так і не подивився серіал, тому що у нього "алергія на власне обличчя".

Про це повідомляє Daily Mail.

Серіал “Ходячі мерці” вийшов в 2010 році. Лінкольн знімався в ньому до початку 9-го сезону, але повернеться в новій трилогії. Рік Граймс, персонаж Ендрю Лінкольна, колишній шериф Джорджії був одним із центральних персонажів серіалу про зомбі. Актор зізнався, що досі не бачив себе на екрані в цій ролі. Режисер “Ходячих мерців” Скотт Гімпл підтвердив це.

“Я скажу більше, одного разу я записував з ним коментар для DVD до одного з епізодів, де він не з’являвся. А потім я запитав: “Ти його не дивився?”. А він мені відповів: “Ні, ні, я не такий”, – сказав Гімпл.

Також актор зізнався, що взагалі не дивиться свої фільми.

“Я вважаю за краще ігнорувати все це. Я взагалі не дивлюся шоу. У мене алергія на власне обличчя”, – сказав Лінкольн.

Фінал 10-го сезону, який був відстрочений через пандемію коронавірусу, вийде в ефір 4 жовтня. Сезон буде розширено на шість додаткових епізодів на початку 2021 року.