Про це повідомляє видання Just Jared.
До прикладу, в день народження Раяна, Блейк замість торта купила яблучний пиріг. У відповідь Раян в день народження дружини опублікував серію її невдалих світлин.
Цього разу, на 34-й день народження дружини, актор підготував розіграш. На початку тижня він опублікував відео в TikTok під пісню Мераї Кері Fantasy. Наступного дня співачка записала відео в дуеті з актором.
Кері співала: “М-м-м, крихітко, я так закохана в тебе”.
Після цього, Кері сказала, що вони так не домовлялися. Вона мала на думці, що на відео мала бути Блейк, а не Раян.
“Ми так не домовлялися”, – розсміялася співачка.
That wasn’t part of the plan, @VancityReynolds!!! 😂❤️ #FreeGuy #Fantasy pic.twitter.com/eNhr4q9qzI
— Mariah Carey (@MariahCarey) August 25, 2021
У відповідь актор написав, що дует з Кері – найкраще, що відбулося з ним будь-коли 25 серпня.
До кінця дня Раян дружину так і не привітав.
Кері після цього пояснила, що в оригінальній версії вона мала співати фоном для Блейк.
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