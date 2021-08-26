Голлівудський актор Раян Рейнольдс незвично привітав дружину, акторку Блейк Лайвлі, з днем народження. Як вже склалося, це був розіграш.

Про це повідомляє видання Just Jared.

До прикладу, в день народження Раяна, Блейк замість торта купила яблучний пиріг. У відповідь Раян в день народження дружини опублікував серію її невдалих світлин.

Цього разу, на 34-й день народження дружини, актор підготував розіграш. На початку тижня він опублікував відео в TikTok під пісню Мераї Кері Fantasy. Наступного дня співачка записала відео в дуеті з актором.

Кері співала: “М-м-м, крихітко, я так закохана в тебе”.

Після цього, Кері сказала, що вони так не домовлялися. Вона мала на думці, що на відео мала бути Блейк, а не Раян.

“Ми так не домовлялися”, – розсміялася співачка.

У відповідь актор написав, що дует з Кері – найкраще, що відбулося з ним будь-коли 25 серпня.

До кінця дня Раян дружину так і не привітав.

Кері після цього пояснила, що в оригінальній версії вона мала співати фоном для Блейк.