Відомий британський актор Руперт Грінт тільки зараз зареєструвався в Instagram.
Свій перший пост – фото з маленькою донькою Венсдей – він підписав іронічно, пожартувавши про те, що ось тільки зараз дістався популярної соцмережі.
“Привіт, Instagram… лише 10 років минуло – і ось він я. Грінт в Грамі! Я тут, щоб представити вам Уенздей Грінт. Бережіть себе, Руперт”, – написав актор.
- Раніше повідомлялося, що британська актриса і зірка фільмів про Гаррі Поттера Емма Вотсон стала членом ради директорів компанії Kering, яка володіє брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta та Alexander McQueen.