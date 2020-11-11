Зірка фільмів про Гаррі Поттера Руперт Грінт зареєструвався в Instagram і опублікував фото з новонародженою донькою Уенсдей.

Відомий британський актор Руперт Грінт тільки зараз зареєструвався в Instagram.

Свій перший пост – фото з маленькою донькою Венсдей – він підписав іронічно, пожартувавши про те, що ось тільки зараз дістався популярної соцмережі.

“Привіт, Instagram… лише 10 років минуло – і ось він я. Грінт в Грамі! Я тут, щоб представити вам Уенздей Грінт. Бережіть себе, Руперт”, – написав актор.