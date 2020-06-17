Британська кіноакторка й фотомодель Емма Вотсон стала членом ради директорів компанії Kering, яка володіє брендами Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Bottega Veneta та Alexander McQueen.

Про це повідомила пресслужба Kering.

Разом з Вотсон до ради директорів увійшли президент платформи Didi Chuxing Жан Лю і банкір Тіджан Тіам.

Крім того, акторку також призначили головою комітету Ради директорів з питань сталого розвитку, а Тіама – головою комітету з аудиту.

У компанії наголосили, що сукупний досвід і навички трьох нових керівників дозволять підвищити якість роботи Kering.

“Я радий вітати в нашій раді директорів Жан Лю, Тіджана Тіама й Емму Вотсон. Їх знання і компетенції, а також різноманітний досвід і перспективи стануть безцінним доповненням до ради директорів Kering. Колективний розум, який дає різні точки зору, і багатство досвіду мають вирішальне значення для майбутнього нашої організації. Я гордий додати в нашу команду настільки видатні таланти”, – зазначив глава правління Kering Франсуа-Анрі Піно.