Про це пише видання PEOPLE, посилаючись на інформацію близької подруги Лейли – Ірени Медевой.

“Ми так раді за Лейлу Джордж і Шона Пенна, які вирішили одружитися. Ми вас любимо! Ми щасливі, що ви обидва здобули споріднену душу. Ви призначені одне для одного, благослови вас Бог”, – зазначила Медевой.

Вона також опублікувала фото обручки Лейли з блакитним каменем.

Шон Пенн і Лейла Джордж зустрічаються з 2016 року. Для Джордж це перший шлюб, а Пенн вже був одружений з Мадонною (з 1985 по 1989 рік) та акторкою Робін Райт (з 1996 по 2010 рік).