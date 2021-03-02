52-річний голлівудський актор Вілл Сміт не виключає, що в майбутньому може пов'язати своє життя з політикою.

Про це він сказав в подкасті Pod Save America.

Сміт зазначив, що не проти зіграти роль в житті інших людей через політику. Він виступає за “гармонію й розуміння” між людьми.

“У мене абсолютно точно є власна думка, я оптиміст, вірю в краще, в розуміння між людьми та в можливість гармонії”, – сказав актор.

Поки що він не впевнений в тому, що стане політиком, але навіть якщо цього не станеться, спробує зробити свій внесок в суспільство, залишаючись актором.

Коли він подасться в політику — невідомо.

“У певний момент”, – прокоментував актор.

Також в подкасті Сміт розповів про те, як боровся з расизмом.

“На щастя для моєї психіки, розумна людина ніколи не називала мене словом на літеру “Н”. Тому я виріс з враженням, що расисти і расизм— це дурниці, з якими не потрібно боротися … Але мені потрібно було бути розумнішими”, – сказав він.

Вперше загрозу расизму він гостро відчув вже працюючи в Голлівуді.

“Невігластво більш поширене, ніж відверте зло, тому мене завжди надихало те, що освіта може пом’якшити деякі з найбільш небезпечних і складних аспектів расизму, які, на жаль, вкоренилися в нашій країни”, – сказав Сміт.