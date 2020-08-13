Голлівудська актриса Аліса Мілано, відома завдяки ролі Фібі в серіалі "Зачаровані", показала, як на ній відобразилося перенесене захворювання кронавірусом COVID-19.

Про це вона розповіла підписникам в Instagram.

Виявилося, що після того як актриса одужала, у неї почало сильно випадати волосся.

Саме зараження актриса перенесла досить важко. Вона розповідала шанувальникам, що відчувала біль по всьому тілу, їй було складно дихати, вона не відчувала запахи.

На більш пізніх стадіях у Мілано почалися сильні головні болі, вона втратила кілька кілограм.

Днями актриса продемонструвала наслідки перенесеного COVID-19.

У неї дуже сильно випадає волосся.

“Ось, що COVID-19 робить з волоссям. Будь ласка, сприймайте це серйозно”, – написала Мілано під відео.

В кінці відео вона закликала підписників до розуміння всієї серйозності і небезпеки зараження коронавірусом, а також нагадала про необхідність “носити чортові маски”.