Про це вона написала у своєму Twitter.

“Кілька років тому у мене було прослуховування на роль. Там сказали: “Їй просто потрібно увійти. Зняти з себе весь одяг”. Я була налякана. На щастя, у мене є агент, який відразу сказав, що я не буду цього робити. Це був великий фільм. Великий режисер. Велика можливість”, – написала Скоделаріо, додавши, що в сценарії фільму при цьому не було оголених сцен.

Актриса підкреслила, що у багатьох акторів немає агентів, готових їх захистити.

Також вона розповіла, що після другого кастингу їй і ще одній претендентці на роль надіслали листи, в яких говорилося, що в проєкт візьмуть ту, яка перша погодиться роздягтися.

Актриса зізналася, що їй страшно розповідати про такі випадки, попри те що вона не називає конкретних імен.

“Жінки, які відкрито виступають, такі хоробрі. Я схиляюся перед усіма вами. Дякую”, – написала вона.