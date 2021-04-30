20 жінок звинуватили британського актора Ноеля Кларка в сексуальних домаганнях, за що його тимчасово позбавили нагороди Британської академії кіно та телевізійного мистецтва (BAFTA) за вклад в кінематограф.

Про це заявили в кіноакадемії, повідомляє The Guardian.

“Зважаючи на інформацію про серйозні проступки з боку Ноеля Кларка, BAFTA прийняла рішення призупинити його членство і тимчасово анулювати присудження йому нагороди за внесок у розвиток кінематографа. Ця міра набирає чинності негайно і діятиме до подальшого сповіщення”, – сказано в повідомленні.

20 жінок, які звинуватили Кларка в сексуальних домаганнях, в різний час працювали з актором. Вони стверджують, що актор неетично поводив себе в період з 2004 по 2019 рік.

45-річний Кларк каже, що всі заяви жінок – наклеп.

“За свою 20-річну кар’єру я поставив різноманіття та інклюзивність кутовим каменем. За цей час жодна людина на мене не скаржилася. Якщо хтось, з ким я працював, відчував себе некомфортно чи відчував неповагу з мого боку, я щиро прошу вибачення. Я категорично не приймаю скарги якихось дій сексуального характеру й збираються захищатися проти цих брехливих тверджень”, – сказав актор.

Публічно проти Кларка виступила продюсерка Джина Пауел, актриса Джоанна Джеймс, а також помічниця режисера Анна Авраменко.

Про розслідування щодо харасменту Кларк знав за 13 днів до того, як йому вручили нагороду кіноакадемії. В BAFTA пояснили, що неодноразово отримували всілякі анонімні записки та листи про нібито харасмент з боку Кларка, але не отримували доказів з цього приводу, аби розпочати розслідування.

Після того, як актор отримав престижну премію, понад десять жінок вирішили розповісти про те, як у свій час постраждали через дії Кларка, назвавши його “серійним гвалтівником жінок”.

Видання The Guardian поспілкувалося з 20 жінками, кожна з яких була знайома з Кларком особисто. Вони по-різному звинувачують його в сексуальних домаганнях, небажаних компліментах, доторках, обіймах, коментарях, надсиланні відвертих фото та відео і так далі. Все це відбувалося на знімальному майданчику.

З 20 звинувачень Кларк погодився лише з одним. Його адвокати написали лист на 29 сторінок, в якому вказали, що актор – не “сексуальний звір” і вони сумніваються у звинуваченнях, які намагаються йому приписати.

В Британії Кларка вважають одним з найуспішніших акторів та режисерів Великобританії.

Джина Пауел. Джина Пауел працювала продюсером у Кларка з вересня 2014 року по березень 2017 року. Вона розповіла, що Кларк постійно принижував її. Одного разу він сказав їй, що взяв на роботу задля того, аби “трахнути й звільнити”. Також актор хизувався особистими відвертими фото та відео

Джоанна Джеймс. Кларк вмовив 23-річну Джеймс пройти кастинг на зйомки в інтимній сцені. Для цього потрібно було повністю оголитися. Вона розповіла, що, вмовляючи її, Кларк казав, що проби не зніматимуть на відео. Теж саме він повторив її агенту. Однак роздягнутися перед чужими людьми виявилося принизливо та складно для Джеймс і вона відмовилась від ролі. Насправді Кларк зняв на відео оголену Джеймс під час кастингу.

Кларк каже, що це неправда. Він стверджує, що ніколи не знімав такі відео і, тим паче не показував їх іншим. Колеги Кларка, які були тоді на кастингу, або відмовились коментувати цю ситуацію, або казали про те, що Ноель – хороша людина. Зокрема, вони зазначили, що Кларк допоміг Джеймс вступити в театральну школу та отримати хорошу знижку, аби заплатити за навчання. Проте Джеймс каже, що це було не безкоштовно. Влітку 2012 року, коли вона закінчила навчання, Кларк прийшов в готельний номер, де вони зустрічалися, аби зайнятися з нею сексом.

Пауел та Джеймс були першими жінками, які заявили про харасмент з боку Кларка. Однак всі інші жінки, які працюють у сфері кінематографу, попросили не називати їх імена та не показувати фото.

Сінне Сеотвейт. Норвезька кінопродюсерка Сінне Суотвейт стверджує, що Кларк постійно мацав її спину, хоча вона була проти. Кларк показував їй відверті фото та відео сексуального характеру, стверджуючи, що мав чи має доступ до цих жінок. Сінне познайомилась з Кларком в липні 2015 року. Кларк запросив її подивитися бій змішаних єдиноборств, бо мав VIP-білети. На after party Кларк дозволив собі помацати сідниці колеги, хоча вона була проти.

Після знайомства вони переписувались (листи вдалося зберегти) й Кларк одного разу відправив Сінне кілька фотографій. Всі вони були відвертого характеру, а на одній був пеніс в стані ерекції.

Кларк каже, що ніколи не чіпав Сінне за сідниці й не пам’ятає, щоб відправляв їй фотографії такого типу. Адвокати актора кажуть, що продюсерка просто збрехала, але вона показала копію журналістам. Там видно, що їх надіслав саме Кларк.

Єва Сабаляускайте. Помічниця продюсера фільму “Brotherhood” Єва Сабаляускайте, розповіла, що їй Кларк присилав аналогічні фото. В грудні 2015 року, вони разом були на вечірці. Там Єва танцювала, сідала на шпагат та демонструвала вміння гімнастки. Кларк зробив кілька фото, на яких вона була в компроментуючій позі та було видно її спідню білизну. Наступного дня актор показав знімки її колегам на знімальному майданчику.

“Це було масове приниження”, – розповіла Єва, згадуючи, як дивилась ці фото на його телефоні.

Вона намагалася видалити фото, однак телефон впав і розбився екран. Кларк розгнівався на колегу і наказав відремонтувати й повернути телефон.

Адвокати актора підтвердили, що така ситуація була. Однак вони звернули увагу на те, що Кларк зробив фото, коли Єва продемонструвала шпагат перед іншими. Він на “заглядав їй під спідницю”, аби “сфотографувати трусики”. При цьому, показуючи фотографії іншим, він просто жартував, а сказав полагодити телефон, бо це було прямим обов’язком Єви.

Кілька жінок стверджують, що Кларк час від часу схиляв їх до небажаного сексуального контакту, цілував, мацав і так далі.

Пауел розповіла, що він прямо схиляв її до сексу під час однієї з робочих поїздок, однак вона йому відмовила. Адвокати Кларка кажуть, що насправді Пауел фліртувала з їх клієнтом.

Одна з жінок, яка працювала на знімальному майданчику з Кларком, розповіла журналістам про майже аналогічну ситуацію.

“Він не тільки сексуально залежна тварина, а й збоченець”, – сказала Лейла (ім’я змінено). Однак адвокати кажуть, що Кларк навіть не здогадується про що йдеться, оскільки не чув жодних подробиць.

Дівчина розповіла про інцидент тільки своєму бойфренду і той підтвердив журналістам, що у 2018 році дійсно була така розмова.

У 2004 році дівчина Мел (ім’я змінено) розповіла, що знімалась в фільмі Кларка “Дитинство”. Вона була підлітком і неабияк злякалась, коли на 10 років старший Кларк “засунув язика в рот”. Мел стверджує, що Кларк неодноразово сексуально її домагався. Вона розповіла, що продюсер часто намагався її обійняти чи поцілувати на знімальному майданчику.

У 2007 році, коли Кларк почав зйомки фільму “Дорослість”, то запросив Мел знову.

“Я прочитала сценарій. Там була справжня сексуальна сцена з Ноелєм”, – згадала Мел. За її словами, згадавши, як режисер постійно до неї чіплявся під час знімання першого фільму, вона відмовилась. Після негативної відповіді Кларк погрожував їй та ставив під сумнів її подальшу кар’єру.

Росіянка Анна Авраменко, яка працювала з Кларком асистенткою режисера, розповіла, що він намагався її поцілувати на знімальному майданчику.

“Він почав намагатися поцілувати мене в губи на очах у всіх… Він намагався три – п’ять разів, а може й більше”, – розповіла дівчина.

Беккі (ім’я змінено) працювала на знімальному майданчику з Кларком у 2011 році. Вона стверджує, що він намагався зґвалтувати її, притиснувши до стіни у своїй гримерці.

Після того як Кларк дізнався про розслідування щодо харасменту, він неодноразово телефонував деяким жінкам і погрожував їм, якщо вони бодай щось розкажуть журналістам.

Актор каже, що все це неправда і тим жінкам, які звинувачують його в сексуальних домаганнях, ще треба це довести.