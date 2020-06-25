Про це повідомила пресслужба бренду в своєму Instagram-акаунті.

“Кетрін Ленгфорд, ласкаво просимо в родину #LOrealParis! Ми раді вітати нашого нового представника в # LоrealParisFamily. Талановита актриса та ікона тисячоліття, Кетрін використовує свою популярність для позитивного впливу, виступаючи за рівність всіх статей, рас і віків”, – йдеться в повідомленні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от L’Oréal Paris Official (@lorealparis) 23 Июн 2020 в 7:04 PDT

24-річна Кетрін прославилася завдяки ролі Ханни Бейкер в телевізійному серіалі про взаємини підлітків “13 причин чому”, що випускається потоковим сервісом Netflix. Ленгфорд була номінована на премії “Золотий Глобус”, “Супутник”, MTV Movie & TV Awards та удостоїлася національної нагороди в номінації “Прорив року”.

У своєму Instagram Кетрін Ленгфорд піднімає теми гендерної рівності та толерантності. Актриса також підтримує ЛГБТ-спільноту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATHERINE LANGFORD (@katherinelangford) 23 Июн 2020 в 7:06 PDT