Про це Рибак написав на своїй сторінці в Instagram.

Норвезький музикант зізнався, що був залежний від снодійного і антидепресантів протягом 11 років і зараз проходить курс реабілітації. За його словами, частиною лікування для нього стала творчість. Музикант випустив дві пісні в різних стилях – Give Me Rain і My Whole World.

Як розповів Рибак, “Позаду” – пісня про зцілення від психічного розладу. Робота над цією піснею допомогла подолати занепокоєння і біль, які виникають через відмову від сну. Тепер артист ділиться цією піснею з людьми по всьому світу і надихає їх на боротьбу зі своїми внутрішніми демонами.

Також, Рибак запросив шанувальників взяти участь в особливому музичному кліпі на пісню “Позаду” (Give Me Rain – англійська версія синглу).

“Мені потрібні ваші відео! Після 5-й часових зйомок відео під крижаним дощем я зрозумів, що як і раніше не вмію танцювати. Тому, щоб закінчити роботу над новим кліпом, нам знадобиться ваша допомога. Якщо хочете потрапити в кліп, надішліть нам відео, де ви танцюєте під дощем під мою пісню. Настрій має бути не надто наївний, тому що ця пісня про боротьбу з вашими демонами. Чим більше художнє відео буде, тим більше шансів, що ви потрапите в офіційну версію. Відео можна надіслати на пошту [email protected]”, – попросив співак і закликав берегти себе під дощем.