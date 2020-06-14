Про це Рибак написав на своїй сторінці в Instagram.
Норвезький музикант зізнався, що був залежний від снодійного і антидепресантів протягом 11 років і зараз проходить курс реабілітації. За його словами, частиною лікування для нього стала творчість. Музикант випустив дві пісні в різних стилях – Give Me Rain і My Whole World.
Як розповів Рибак, “Позаду” – пісня про зцілення від психічного розладу. Робота над цією піснею допомогла подолати занепокоєння і біль, які виникають через відмову від сну. Тепер артист ділиться цією піснею з людьми по всьому світу і надихає їх на боротьбу зі своїми внутрішніми демонами.
Також, Рибак запросив шанувальників взяти участь в особливому музичному кліпі на пісню “Позаду” (Give Me Rain – англійська версія синглу).
“Мені потрібні ваші відео! Після 5-й часових зйомок відео під крижаним дощем я зрозумів, що як і раніше не вмію танцювати. Тому, щоб закінчити роботу над новим кліпом, нам знадобиться ваша допомога. Якщо хочете потрапити в кліп, надішліть нам відео, де ви танцюєте під дощем під мою пісню. Настрій має бути не надто наївний, тому що ця пісня про боротьбу з вашими демонами. Чим більше художнє відео буде, тим більше шансів, що ви потрапите в офіційну версію. Відео можна надіслати на пошту [email protected]”, – попросив співак і закликав берегти себе під дощем.
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I NEED YOUR VIDEOS! After shooting for 5 hours in the cold rain, I realize I still can’t dance for s**t 🤣😭 So in order to complete the video for “Give Me Rain” we might need your help!🙏🏼 Send us a video of you dancing in the rain to the song. Not too colorful, remember the song is about fighting your demons. 1080p h264 is preferred, and the more artistic the video, the more chances of you getting into the official edit. 😉 UPDATE FROM THE DIRECTOR: Tell us your name and country and film horizontally 🌏 DEADLINE is next Friday! Please send to Marius and Victor through [email protected] aaaand be careful in the rain (I don’t want to be responsible for runny noses) 🤞🏼🤓 * МНЕ НУЖНЫ ВАШИ ВИДЕО! После 5-и часовых съёмок под ледяным дождем я понял, что по прежнему не умею станцевать🤣 😭 Поэтому, чтобы закончить работу над новым клипом для “Позади”, нам понадобится ваша помощь!🙏 Если хотите попасть в клип, пришлите нам видео, где вы танцуете под дождем на мою песню. Настроение должно быть не слишком наивное, т.к. эта песня о борьбе с вашими демонами. Разрешение: 1080p h264 и чем более художественное видео будет, тем больше шансов, что вы попадете в официальную версию. 😉 Видео можно прислать на почту [email protected] P.S. Важно! Берегите себя под дождем (я не смогу привезти Вам витамины, если вы заболеете)🤞🤓 #rain #rainyday #дождь
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