Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.
У третьому сезоні актор зіграє Лукаса Матссона – успішного, але суперечливого засновника і генерального директора технологічної компанії.
За сюжетом, потрапивши в засідку свого бунтівного сина Кендалла в кінці другого сезону, Логан Рой починає третій сезон в небезпечному становищі. Він прагне зміцнити сімейні, політичні та фінансові союзи, але напруженість наростає і запекла корпоративна битва загрожує перерости в сімейну війну.
Крім Скарсгарда в серіалі також знімаються Сана Латан, Лінда Емонд, Брайан Кокс, Джеремі Стронг. Шоураннер проєкту – Джессі Армстронг. Зараз тривають зйомки третього сезону.
Дата прем’єри поки не повідомляється.
- Раніше повідомлялося, що Емілія Кларк, зірка серіалу “Гра престолів”, приєдналася до акторського складу серіалу “Секретне вторгнення” Marvel Studios.