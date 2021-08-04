Українська співачка та акторка Аліна Гросу поділилася світлинами та роликом відпочинку в одному з одеських готелів. Там зірка розважалася з дельфінами.

Про це Гросу повідомила в Instagram.

Співачка поділилася своїми враженнями умови утримання дельфінів, а також про те, як їх годують.

“Я як й інші була спочатку войовничо налаштована щодо дельфінаріїв. Але побувавши й побачивши все на власні очі, розумію що була не права … Чиста морська вода, 15кг свіжої риби на кожного, вітаміни, турбота, величезна територія”, – заявила Гросу.

Однак не всі її фоловери поділяють цю думку. Деякі коментатори розкритикували співачку за те, що вона пропагує утримання дельфінів у неволі розуміючи, що є публічною людиною, яка має вплив на громадську думку.

“Аліно, дуже сумно від того, що ви – чудова людина, прекрасний артист, публічна особа – пропагуєте й спонсоруєте утримання тварин у неволі. Свою рибу і вітаміни вони отримують за виконання трюків. Спробуйте уяви ти себе на їхньому місці – пожити в обмеженому просторі й попрацювати за їжу”, – пише одна з коментаторок.

На це зірка відповіла, що нічого не пропагує, а лише ділиться власним досвідом та думкою.

“Кожен має право на свою думку. Хтось допустимо, м’ясо не їсть, а хтось їсть. Але я не кричу у людей під постами, що ж ви робите .. І не спонсорую я, мені й моїй родині вчора зробив такий подарунок мій шанувальник .. Я ненавиджу жорстокість, несправедливість, коли ображають тих, хто не може за себе постояти, Але, якщо відверто, я не побачила ніяких жахів”, – заявила Гросу.

Однак на цьому критика не закінчилася. Ще одна користувачка написала, що насправді дельфінів у неволі утримують у жахливих умовах. Проте відвідувачам дельфінаріїв про це не відомо.

“Дуже сумно від того, що артисти з великою аудиторією, на яких рівняються і яких ставлять у приклад, не розуміють всього садизму дельфінаріїв, та викладають такі фото. В більш ніж половині країн ЄС дельфінарії заборонені. Дітей дельфінів виловлюють і тримають в окремих відсіках без їжі, кілька днів, до того часу, поки голодний і наляканий дельфін не почне піддаватися дресируванням”, – написала користувачка.

Але Гросу заявила, що від таких заяв їй “плакати хочеться”. На її думку, якщо існує таке жахливе ставлення до дельфінів, то таких людей треба саджати у в’язницю.

“Але те, що ми бачили вчора – зовсім інше. Там бережуть кожного, а старих навіть не чіпають, вони тільки відпочивають собі”, – додала співачка.

Однак фоловери продовжують закликати Гросу не підтримувати жорстоке поводження з тваринами.

“Не підтримуйте жорстоке поводження з тваринами. Дельфіни повинні перебувати у своєму природному середовищі”, “Аліно, попросіть показати умови утримування дельфінів. Величезна територія для них не є такою. Вони – жителі моря, а не басейну в дельфінарії. І це щастя у них тільки під час вистав”,