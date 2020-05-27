Про це повідомляє видання Variety.
Роман Ларссона “Дівчина з татуюванням дракона” входить в трилогію “Міленіум” і розповідає про дівчину-хакера на ім’я Лісбет Саландер, яка володіє фотографічною пам’яттю і була несправедливо визнана владою недієздатною.
Наразі Amazon Studios спільно з Sony Pictures Television готуються до зйомок серіалу, в центрі сюжету якого головна героїня книги — Лісбет Саландер.
Відомо, що проєкт також отримає назву “Дівчина з татуюванням дракона”, але не стане продовженням історії, викладеної в книзі та раніше знятих фільмах. Замість цього Саландер буде поміщена в зовсім інші умови сучасного світу.
Нагадаємо, в 2009 році роман був екранізований вперше. Фільм був знятий данським режисером та сценаристом Нільсом Арденом Оплевом. Бюджет фільму склав 13 млн доларів, а касові збори — 103 млн доларів. Головні ролі виконали Мікаель Нюквіст та Нумі Рапас.
У 2011 році вийшла голлівудська екранізація під тією ж назвою, режисер— Девід Фінчер. Бюджет склав 90 млн доларів, а в кінотеатрах фільм зібрав 220,5 млн доларів. У головних ролях — Деніел Крейг і Руні Мара.
Хто буде писати сценарій для нового серіалу і хто виконає головну роль поки невідомо.
- Раніше повідомлялося, що зірка фільму “Дівчина з татуюванням дракона”, актриса Руні Мара чекає на дитину від Хоакіна Фенікса.