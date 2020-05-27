Кінопідрозділ компанії Amazon спільно з Sony Pictures зніме серіал за мотивами книги Стіга Ларссона "Дівчина з татуюванням дракона".

Про це повідомляє видання Variety.

Роман Ларссона “Дівчина з татуюванням дракона” входить в трилогію “Міленіум” і розповідає про дівчину-хакера на ім’я Лісбет Саландер, яка володіє фотографічною пам’яттю і була несправедливо визнана владою недієздатною.

Наразі Amazon Studios спільно з Sony Pictures Television готуються до зйомок серіалу, в центрі сюжету якого головна героїня книги — Лісбет Саландер.

Відомо, що проєкт також отримає назву “Дівчина з татуюванням дракона”, але не стане продовженням історії, викладеної в книзі та раніше знятих фільмах. Замість цього Саландер буде поміщена в зовсім інші умови сучасного світу.

Нагадаємо, в 2009 році роман був екранізований вперше. Фільм був знятий данським режисером та сценаристом Нільсом Арденом Оплевом. Бюджет фільму склав 13 млн доларів, а касові збори — 103 млн доларів. Головні ролі виконали Мікаель Нюквіст та Нумі Рапас.

У 2011 році вийшла голлівудська екранізація під тією ж назвою, режисер— Девід Фінчер. Бюджет склав 90 млн доларів, а в кінотеатрах фільм зібрав 220,5 млн доларів. У головних ролях — Деніел Крейг і Руні Мара.

Хто буде писати сценарій для нового серіалу і хто виконає головну роль поки невідомо.