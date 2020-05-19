Про це повідомляє видання Vulture.
45-річний Хоакін Фенікс і 35-річна Руні Мара почали зустрічатися під час зйомок фільму “Марія Магдалина” в 2019 році. У тому ж році вони заручилися.
А коли почався карантин, самоізолювалися в своєму будинку в Лос-Анджелесі.
Ймовірно Мара вже на 6-му місяці. У Twitter вже є фотографії папараці, на яких Мара йде в мішкуватому одязі. Однак жоден з акторів ще не підтвердив новину.
Варто відзначити, що обидва актори вегетаріанці та борці за права тварин.
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