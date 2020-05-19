Голлівудська пара Хоакін Фенікс і його наречена Руні Мара чекають на дитину.

Про це повідомляє видання Vulture.

45-річний Хоакін Фенікс і 35-річна Руні Мара почали зустрічатися під час зйомок фільму “Марія Магдалина” в 2019 році. У тому ж році вони заручилися.

А коли почався карантин, самоізолювалися в своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Ймовірно Мара вже на 6-му місяці. У Twitter вже є фотографії папараці, на яких Мара йде в мішкуватому одязі. Однак жоден з акторів ще не підтвердив новину.

Варто відзначити, що обидва актори вегетаріанці та борці за права тварин.