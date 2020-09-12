Про це повідомляє Variety.
Amazon займеться продюсуванням і випуском проєкту спільно з CBS TV Studios and Imagine TV.
Головну роль зіграє актор Ніколас Кейдж, для якого це буде його перша роль у серіалі.
В основу восьмисерійного проєкту лягла стаття журналу Texas Monthly “Джо Екзотик: Темна подорож у світ дикої людини”.
У центрі сюжету буде історія Джо Екзотика — ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі, який намагається всіма силами зберегти тигрів і свій проєкт. Екзотик тривалі роки боровся з активісткою Керол Баскін, яка хотіла покласти край його тигрячому бізнесу. Джо навіть вирішив організувати її вбивство, за що отримав 22 роки в’язниці, які й відбуває досі.
Творці покажуть історію Джо та його шлях від звичайного оклахомського хлопця до неймовірного персонажа, якого ми знаємо тепер.
Дата виходу проєкту поки не відома.
- Раніше у мережі опублікували новий тизер серіалу AMC “Ходячі мерці: Світ за межами”.