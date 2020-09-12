Amazon випустить серіал про Джо Екзотика, відомого всьому світу завдяки документальному серіалу "Король тигрів: вбивство, хаос і безумство" від Netflix.

Про це повідомляє Variety.

Amazon займеться продюсуванням і випуском проєкту спільно з CBS TV Studios and Imagine TV.

Головну роль зіграє актор Ніколас Кейдж, для якого це буде його перша роль у серіалі.

В основу восьмисерійного проєкту лягла стаття журналу Texas Monthly “Джо Екзотик: Темна подорож у світ дикої людини”.

У центрі сюжету буде історія Джо Екзотика — ексцентричного власника зоопарку в Оклахомі, який намагається всіма силами зберегти тигрів і свій проєкт. Екзотик тривалі роки боровся з активісткою Керол Баскін, яка хотіла покласти край його тигрячому бізнесу. Джо навіть вирішив організувати її вбивство, за що отримав 22 роки в’язниці, які й відбуває досі.

Творці покажуть історію Джо та його шлях від звичайного оклахомського хлопця до неймовірного персонажа, якого ми знаємо тепер.

Дата виходу проєкту поки не відома.