Ролик опубліковно на YouTube-каналі Daryl Dixon.
У тізері показана передісторія спін-офф “Ходячих мерців”.
Режисерами стрічки виступили Магнус Мартенс, Ден Лью, Джордан Ось-Робертс.
Дія фільму “Ходячі мерці: Світ за межами” відбувається через 10 років після початку апокаліпсису.
Фільм розповідає про групу молодих хлопців з першого покоління людей, які виросоі під час навали зомбі. Айріс (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Елтон (Ніколас Канту) і Сайлас (Хел Кемпстон) довгі роки жили в безпечному місці і не знали, який світ насправді. Тепер вони виходять назовні і стикаються з новими для себе обставинами.
Прем’єра нового серіалу відбудеться 4 жовтня 2020 року.
- Раніше актор серіалу “Ходячі мерці” Ендрю Лінкольн зізнався, що так і не подивився серіал, тому що у нього “алергія на власне обличчя”.