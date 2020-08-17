Ролик опубліковно на YouTube-каналі Daryl Dixon.

У тізері показана передісторія спін-офф “Ходячих мерців”.

Режисерами стрічки виступили Магнус Мартенс, Ден Лью, Джордан Ось-Робертс.

Дія фільму “Ходячі мерці: Світ за межами” відбувається через 10 років після початку апокаліпсису.

Фільм розповідає про групу молодих хлопців з першого покоління людей, які виросоі під час навали зомбі. Айріс (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Елтон (Ніколас Канту) і Сайлас (Хел Кемпстон) довгі роки жили в безпечному місці і не знали, який світ насправді. Тепер вони виходять назовні і стикаються з новими для себе обставинами.

Прем’єра нового серіалу відбудеться 4 жовтня 2020 року.