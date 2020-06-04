Музикант та блогер з США Курт Шнайдер разом з другом виконав саундтрек до фільмів про "Гаррі Поттера" за допомогою пральної та сушильної машин.

Відповідний ролик він опублікував в TikTok.

У ролику Шнайдер в імпровізованому костюмі Гаррі Поттера разом з другом відтворили головний саундтрек до фільмів за романами Джоан Роулінг, використовуючи пральну та сушильну машину. Друг стукав кришкою сушильної машини, а Шнайдер в цей час в певному порядку натискав кнопки на пральній машині, які видають звуки. За словами блогера, над записом ролика довелося працювати близько 5 годин.

В кінці ролика Шнайдер зник в комірчині під сходами, де, як відомо, жив Гаррі Поттер.

Нагадаємо, як звучить оригінальний саундтрек, написаний композитором Джоном Вільямсом: