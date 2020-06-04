Відповідний ролик він опублікував в TikTok.
У ролику Шнайдер в імпровізованому костюмі Гаррі Поттера разом з другом відтворили головний саундтрек до фільмів за романами Джоан Роулінг, використовуючи пральну та сушильну машину. Друг стукав кришкою сушильної машини, а Шнайдер в цей час в певному порядку натискав кнопки на пральній машині, які видають звуки. За словами блогера, над записом ролика довелося працювати близько 5 годин.
В кінці ролика Шнайдер зник в комірчині під сходами, де, як відомо, жив Гаррі Поттер.
@kurtschneider
If you think this wasn’t a waste of 5 hours smack that ‘+’ 😂 @electricjason #harrypotter #washingmachine
Нагадаємо, як звучить оригінальний саундтрек, написаний композитором Джоном Вільямсом:
- В ефірі шоу “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” знаменитості виконали пісню групи Queen “Under Pressure”, використовуючи замість музичних інструментів ложки та банки.