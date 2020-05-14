Відповідний ролик опубліковано на Youtube-каналі шоу.
Американський комік та ведучий шоу Джиммі Феллон спільно зі знаменитостями, серед яких — фронтмен рок-гурту Panic! At The Disco Брендон Урі та учасники групи The Roots, записав кавер на хіт групи Queen “Under Pressure”. Цю пісню Фредді Меркьюрі написав спільно з Девідом Боуї в 1981 році.
Для запису треку зірки вирішили використовувати не музичні інструменти, а підручні засоби. Зокрема, було задіяно тостер, келихи, пляшки, банки та столові прибори. Ось що з цього вийшло:
Нагадаємо, як звучить оригінал:
- Раніше ветеран Другої світової війни Том Мур, якому 30 квітня виповнилося 100 років, заспівав кавер гімну англійського “Ліверпуля” You’ll Never Walk Alone і очолив чарт британських синглів, обійшовши канадського виконавця The Weeknd.