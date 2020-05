В ефірі шоу "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" знаменитості виконали пісню групи Queen "Under Pressure", використовуючи замість музичних інструментів підручні матеріали.

Відповідний ролик опубліковано на Youtube-каналі шоу.

Американський комік та ведучий шоу Джиммі Феллон спільно зі знаменитостями, серед яких — фронтмен рок-гурту Panic! At The Disco Брендон Урі та учасники групи The Roots, записав кавер на хіт групи Queen “Under Pressure”. Цю пісню Фредді Меркьюрі написав спільно з Девідом Боуї в 1981 році.

Для запису треку зірки вирішили використовувати не музичні інструменти, а підручні засоби. Зокрема, було задіяно тостер, келихи, пляшки, банки та столові прибори. Ось що з цього вийшло:

Нагадаємо, як звучить оригінал: