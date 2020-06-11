Виробник аудіотехніки з США Grado Labs випустив навушники, корпус яких виконаний з конопель. Їх продають за символічною ціною у $420.

Про це повідомляють #Букви.

Бренд Grado Labs, що спеціалізується на виробництві аудіотехніки, був заснований 67 років тому майстром-годинникарем Джозефом Градо. З тих пір ось уже три покоління сім’ї Градо керують компанією.

Базується компанія в Брукліні (Нью-Йорк, США), а відома вона в першу чергу своїми високоякісними навушниками та любов’ю до експериментів.

Періодично бренд випускає лімітовані колекції навушників, корпус яких виконаний з незвичайних матеріалів. Наприклад, в 2018 році Grado використовували деревину бочок для віскі.

У 2018 році — поршні мотоциклу Harley-Davidson.

Тепер компанія звернула увагу на ще один незвичайний матеріал — коноплю. Напередодні Grado представив нову лімітовану колекцію навушників, корпус яких створено з сильно стиснутих перероблених конопель та клена.

“У нас є нескінченне прагнення експериментувати з усіма видами деревини та матеріалів, і у нас була була можливість використовувати коноплю. Ми не були впевнені, якими вийдуть ці навушники, але, на превеликий подив, вони швидко стали фаворитом”, — зазначили в Grado, додавши, що вважають цю лімітовану колекцію “найкращою з усіх, що створили”.

Обмежена серія навушників Grado вже доступна для попереднього замовлення на сайті. Вартість навушників з цієї серії символічна— 420 доларів. Як відомо, 4:20 (а також 16:20) — це найпопулярніший час для вживання марихуани.

Очікується, що доставка почнеться в кінці червня.