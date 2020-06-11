Про це повідомляють #Букви.
Бренд Grado Labs, що спеціалізується на виробництві аудіотехніки, був заснований 67 років тому майстром-годинникарем Джозефом Градо. З тих пір ось уже три покоління сім’ї Градо керують компанією.
Базується компанія в Брукліні (Нью-Йорк, США), а відома вона в першу чергу своїми високоякісними навушниками та любов’ю до експериментів.
Періодично бренд випускає лімітовані колекції навушників, корпус яких виконаний з незвичайних матеріалів. Наприклад, в 2018 році Grado використовували деревину бочок для віскі.
У 2018 році — поршні мотоциклу Harley-Davidson.
Тепер компанія звернула увагу на ще один незвичайний матеріал — коноплю. Напередодні Grado представив нову лімітовану колекцію навушників, корпус яких створено з сильно стиснутих перероблених конопель та клена.
“У нас є нескінченне прагнення експериментувати з усіма видами деревини та матеріалів, і у нас була була можливість використовувати коноплю. Ми не були впевнені, якими вийдуть ці навушники, але, на превеликий подив, вони швидко стали фаворитом”, — зазначили в Grado, додавши, що вважають цю лімітовану колекцію “найкращою з усіх, що створили”.
Обмежена серія навушників Grado вже доступна для попереднього замовлення на сайті. Вартість навушників з цієї серії символічна— 420 доларів. Як відомо, 4:20 (а також 16:20) — це найпопулярніший час для вживання марихуани.
Очікується, що доставка почнеться в кінці червня.
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