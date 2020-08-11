Фото і відео актор опублікував на своїй сторінці в Instagram.

На відео Сміт показував Деруло, як йому варто тримати ключку. Після цього він відійшов, і танцюрист став готуватися до удару. Сміт потягнувся до нього, щоб дати ще одну пораду, але в цей момент Деруло замахнувся. В результаті чоловік вдарив актора по обличчю ключкою. Сам Сміт відлетів до камери і показав, що у нього більше немає передніх зубів.

Переглянути цей допис в Instagram And we never saw @jasonderulo again Допис, поширений Will Smith (@willsmith) 9 Сер 2020 р. о 1:20 PDT

Варто відзначити, що деякі підписники вирішили, що це було постановочне відео, так як у Сміта не було крові після удару. Однак пізніше актор опублікував ще один знімок в стрічці, де він в обнімку з Деруло посміхається вже в не всі свої 32 зуби.