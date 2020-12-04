Компанія Apple склала рейтинг найпопулярніших мобільних ігор 2020 року. Так, у корпорації назвали найкращі безкоштовні та платні ігри.

Рейтинг з’явився на офіційному сайті Apple.

Найпопулярніші безкоштовні ігри:

Among Us;

Call of Duty: Mobile;

Roblox;

Subway Surfers;

Ink Inc. – Tattoo Drawing;

Magic Tiles 3: Piano Game;

Brain Test: Tricky Puzzles;

Brain Out;

Coin Master;

Cube Surfer.

Несподівано, серед фаворитів користувачів iOS опинилася гра Subway Surfers. Її розробили ще у 2012 році, однак вона й досі залишається актуальною.

Найпопулярніші платні ігри:

Minecraft;

Plague Inc.;

Heads Up! Best Charades game;

Monopoly;

Bloons TD 6;

Geometry Dash;

NBA 2K20 Games;

Grand Theft Auto: San Andreas;

The Game of Life;

True Skate.

Лідер рейтингу Minecraft вперше з’явився у 2011 році. Гравці можуть проявити свої творчі здібності. До речі, Minecraft стала найпродаванішою відеогрою в історії. На її рахунку безліч нагород та визнання геймерів з усього світу.