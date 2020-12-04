Рейтинг з’явився на офіційному сайті Apple.

Найпопулярніші безкоштовні ігри:

  • Among Us;
  • Call of Duty: Mobile;
  • Roblox;
  • Subway Surfers;
  • Ink Inc. – Tattoo Drawing;
  • Magic Tiles 3: Piano Game;
  • Brain Test: Tricky Puzzles;
  • Brain Out;
  • Coin Master;
  • Cube Surfer.

Несподівано, серед фаворитів користувачів iOS опинилася гра Subway Surfers. Її розробили ще у 2012 році, однак вона й досі залишається актуальною.

Найпопулярніші платні ігри:

  • Minecraft;
  • Plague Inc.;
  • Heads Up! Best Charades game;
  • Monopoly;
  • Bloons TD 6;
  • Geometry Dash;
  • NBA 2K20 Games;
  • Grand Theft Auto: San Andreas;
  • The Game of Life;
  • True Skate.

Лідер рейтингу Minecraft вперше з’явився у 2011 році. Гравці можуть проявити свої творчі здібності. До речі, Minecraft стала найпродаванішою відеогрою в історії. На її рахунку безліч нагород та визнання геймерів з усього світу.

  • Відома американська компанія Apple підбила підсумки 2020 року та назвала додатки, які користувалися найбільшою популярністю серед користувачів.