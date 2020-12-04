Рейтинг з’явився на офіційному сайті Apple.
Найпопулярніші безкоштовні ігри:
- Among Us;
- Call of Duty: Mobile;
- Roblox;
- Subway Surfers;
- Ink Inc. – Tattoo Drawing;
- Magic Tiles 3: Piano Game;
- Brain Test: Tricky Puzzles;
- Brain Out;
- Coin Master;
- Cube Surfer.
Несподівано, серед фаворитів користувачів iOS опинилася гра Subway Surfers. Її розробили ще у 2012 році, однак вона й досі залишається актуальною.
Найпопулярніші платні ігри:
- Minecraft;
- Plague Inc.;
- Heads Up! Best Charades game;
- Monopoly;
- Bloons TD 6;
- Geometry Dash;
- NBA 2K20 Games;
- Grand Theft Auto: San Andreas;
- The Game of Life;
- True Skate.
Лідер рейтингу Minecraft вперше з’явився у 2011 році. Гравці можуть проявити свої творчі здібності. До речі, Minecraft стала найпродаванішою відеогрою в історії. На її рахунку безліч нагород та визнання геймерів з усього світу.
- Відома американська компанія Apple підбила підсумки 2020 року та назвала додатки, які користувалися найбільшою популярністю серед користувачів.