Про це повідомляє журнал Just Jared.

На червоній доріжці Джолі позувала разом з 20-річним Меддоксом, 16-річною Захарою, 15-річною Шайло і 13-річними близнюками Вів’єн і Ноксом. З ними не було тільки 17-річного Пакса.

Для виходу Анджеліна обрала коричневе плаття Balmain з відкритими плечима і доповнила свій образ металевою прикрасою для обличчя.

Дочки актриси також обрали вбрання в натуральній гамі відтінків, а Захара повторила образ матері, одягнувши блискуче плаття Elie Saab, в якому та у 2014 році з’явилася на церемонії кінопремії “Оскар”.

Кінострічку “Вічні” зняли за коміксами видавництва Marvel Comics. Фільм розповідає про представників безсмертної інопланетної раси. Вони близько 7 тисяч років наставляли людство на шлях істинний і протягом цього часу таємно жили на Землі. Проте їм доведеться порушити власний принцип невтручання й об’єднатися для захисту людства, оскільки на Землю прибувають їхні найдавніші вороги Девіанти.

Головні ролі у фільмі зіграли: Анджеліна Джолі, Річард Медден, Кіт Герінґтон, Сальма Хаєк, Джемма Чан, Кумейл Нанджіані та інші.

У кінотеатрах бойовик “Вічні” вийде 5 листопада.