Голлівудська акторка Анджеліна Джолі подала до суду позов про скасування заборони на здійснення фінансових операцій з майном, яким вона володіла спільно з ексчоловіком Бредом Піттом.

Про це повідомляє Us Weekly.

Позов стосується замку Шато Міраваль у Провансі (Франція) і виноробні Château Miraval. Джолі хоче продати свою частку в компанії з виробництва вина Nouvel. Проте зірка не може оформити угоду. Поки не врегульовані всі пункти в розлученні з Піттом, на будь-які фінансові операції щодо спільного майна накладено заборону.

Адвокати кажуть, що Джолі вже знайшла покупця, але не може продати свою частку у компанії без згоди ексчоловіка. Тож вона просить зняти автоматичний тимчасовий заборонний судовий наказ (ATRO).

Видання зазначає, що 30 червня Джолі вже просила зняти ATRO, щоб покупець не відмовився від покупки. Але суддя відмовив, аргументувавши це тим, що юридична група зірки не довела, що існує “безпосередня небезпека/непоправна шкода чи негайна втрата/пошкодження майна”.

Цікаво й те, що Джолі купила замок і виноробню до весілля з Піттом у 2014 році. Пізніше компанія Nouvel спільно з фірмою Пітта Mondo Bongo на умовах рівних акціонерів увійшли до складу люксембурзької компанії, що має частку в Château Miraval.

У замку-маєтку Шато Міраваль міститься за різними 35-38 кімнат. Джолі та Пітт витратили на його ремонт та дизайн 12 млн доларів.

Поблизу замку є два вертолітні майданчики, винний льох, спа, домашній театр та величезна колекція творів мистецтва на 25 млн доларів.

На території замку площею 60 га розташовано виноградник і виноробню. Тут виробляють сухе рожеве вино Miraval.

Ексзакохані саме у цьому замку зіграли своє весілля.

Анджеліна Джолі та Бред Пітт були однією з найвідоміших пар Голлівуду протягом 12 років. Вони познайомилися на зніманні фільму “Містер і місис Сміт”, який вийшов на екрани у 2005 році.

Актори офіційно одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016-го, Джолі подала на розлучення, назвавши причиною “непримиренні розбіжності”.

Відтоді актори втягнуті в судову боротьбу за опіку над дітьми.