Старший син голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, 19-річний Меддокс, дав свідчення в суді проти свого батька.

Про це повідомляє Us Weekly.

В розпорядженні видання з’явилися судові документи, у яких описані нові деталі судового процесу Джолі та Пітта про опіку шістьох спільних дітей.

Зокрема, стало відомо, що син пари Меддокс дав свідчення в суді, як повнолітній свідок. Ба більше, він має намір змінити своє прізвище на Джолі з подвійного прізвища Джолі-Пітт.

“Він вже дав свідчення в рамках тривалої судової суперечки його батьків про опіку, і це було не дуже приємно стосовно Бреда. Меддокс використовує прізвище Пітт виключно в офіційних документах. Він має намір змінити своє прізвище на Джолі, але Анджеліна не підтримує його рішення”, – говорить інсайдер.

За даними видання, найближчим часом свої показання в суді можуть також дати й інші діти Джолі та Пітта – Шайло, Вів’єн і Нокс. Однак вони зможуть виступити у суді лише за згодою обох батьків.

Анджеліна Джолі й Бред Пітт одружилися у 2014-му в невеликому замку на півдні Франції. А через два роки, у вересні 2016- го, Джолі подала на розлучення. У пари шестеро спільних дітей — Меддок (19), Пакс (17), Захара (16), Шайло (14), а також близнюки Нокс та Вів’єн (12).

Нагадаємо, що голлівудські актори Бред Пітт та Анджеліна Джолі досі не можуть владнати питання опіки над шістьма спільними дітьми. Цього разу акторка заявила, що має докази домашнього насильства з боку колишнього чоловіка.