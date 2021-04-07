Фото були ексклюзивно надані журналу People.
Джолі грає рятівницю на ім’я Ханна, яка бореться з лісовими пожежами. Героїня переживає емоційне потрясіння, пов’язане зі смертю трьох осіб, яких вона не змогла врятувати з вогню.
В диких лісах Монтани вона зустрічає 12-річного хлопчика (Фінн Літтл), який випадково став свідком вбивства і змушений ховатися від двох кілерів-близнюків. Ханна намагається захистити хлопчика, але в цей момент в лісі починається пожежа.
“Вона почувається винною й абсолютно зломленою. З одного боку, вона безстрашна рятівниця і трохи адреналінова наркоманка, а з іншого – пережила трагедію і відчуває свою відповідальність за те, що трапилося”, – говорить Джолі про свою героїню.
Також актриса зізналася, що була щаслива отримати таку роль: їй довелося загартувати свої нерви, спітніти та забруднитися, а також зробити все те, на що раніше вона не наважувалася.
Її юний напарник по фільму Фінн Літтл розповів виданню, що йому дуже пощастило працювати з Джолі.
“Анджеліна чудова! Вона була дуже веселою в процесі роботи, тому зніматися з нею – одне задоволення. На знімальному майданчику і за його межами вона виступає в ролі наставниці. Вона чарівна!” – сказав він.
Фільм знятий за однойменним романом Майкла Коріти 2014 року. Режисером виступив номінант на “Оскар” Тейлор Шерідан.
Світова прем’єра картини запланована на 13 травня.
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