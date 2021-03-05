Видання Entertainment Weekly помістило на обкладинку квітневого випуску героїв нового сімейного комедійного фільму "Космічний Джем", а також поділилося першими кадрами з фільму.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті видання.

“Космічний джем 2” є продовженням однойменного фільму 1996 року із баскетболістом Майклом Джорданом в головній ролі.

Режисером і продюсером картини виступить Райан Куглер, відомий по роботі над фільмом “Чорна Пантера”.

За сюжетом сіквела, американський баскетболіст Леброн Джеймс і його син потрапляють в віртуальну реальність. Щоб вибратися звідти, йому доведеться знову вийти на спортивне поле з мультяшками.