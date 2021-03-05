Про це повідомляється в Twitter-акаунті видання.
“Космічний джем 2” є продовженням однойменного фільму 1996 року із баскетболістом Майклом Джорданом в головній ролі.
Режисером і продюсером картини виступить Райан Куглер, відомий по роботі над фільмом “Чорна Пантера”.
За сюжетом сіквела, американський баскетболіст Леброн Джеймс і його син потрапляють в віртуальну реальність. Щоб вибратися звідти, йому доведеться знову вийти на спортивне поле з мультяшками.
- Раніше Amazon Studios показала перші кадри другої частини ромкому “Поїздка до Америки” з Едді Мерфі у головній ролі.