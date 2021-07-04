Проєкту було присвячено окремий відеоролик, що був опублікований на YouTube-каналі франшизи.

“Видіння” вперше були анонсовані в грудні минулого року і описувалися як “оригінальна серія короткометражних анімаційних фільмів, які прославляють галактику “Зоряних воєн” через призму кращих японських творців аніме”.

Виконавчий продюсер LucasFilm Джеймс Во (James Waugh) під час заходу сказав, що їхня ідея полягала в тому, аби творці аніме у власному стилі відбили ті елементи галактики “Зоряних воєн”, які їх надихали.

“Ми хотіли, щоб це було максимально автентично для студій і творців”, — наголосив він.

Було анонсовано такі дев’ять епізодів:

The Duel від Kamikaze Douga (Batman Ninja)

Lop & Ocho від Geno Studio (Golden Kamuy)

Tatooine Rhapsody від Studio Colorido (A Whisker Away)

The Twins та The Elder від Trigger (Kill La Kill)

The Village Bride від Kinema Citrus (Tokyo Magnitude 8.0)

Akakiri та T0-B1 від Science Saru (Japan Sinks)

The Ninth Jedi від Production IG (Ghost in the Shell)

Прем’єра антології відбудеться 22 вересня на Disney +.