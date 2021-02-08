Актриса Аня Тейлор-Джой зізналася, що у творців популярного серіалу Netflix "Хід королеви" (The Queen’s Gambit) поки немає планів на другий сезон, але поділилася своїм баченням продовження історії.

Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Deadline.

Після того, як серіал Netflix за перші 28 днів зібрав 62 мільйони глядачів по всьому світу, ставши найбільш популярним міні-серіалом на платформі, багато хто зажадав продовження історії. Але, на жаль, творець проекту Скотт Франк і виконавчий продюсер Вільям Хорберг заявили, що другого сезону не буде – з огляду на, що серіал відповідає сюжету роману 1983 року. Проте актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла головну роль, поділилася своїм баченням продовження.

“Це неймовірно і прекрасно, що люди хочуть другий сезон. Ми ніколи не думали про це, обговорень поки немає. Але ніколи не говори ніколи в Голлівуді”, – сказала вона.

Тейлор-Джой вважає, що було б дуже цікаво побачити, як головна героїня – Бет Хармон – стане матір’ю.

“Зараз, коли вона твереза ​​і знає про демонів, які тягнуть її вниз”, – говорить актриса.

Аня Тейлор-Джой нещодавно отримала номінації на “Золотий глобус”, SAG Awards і “Вибір критиків” за свою роботу в серіалі.