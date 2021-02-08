Про це вона розповіла в інтерв’ю виданню Deadline.
Після того, як серіал Netflix за перші 28 днів зібрав 62 мільйони глядачів по всьому світу, ставши найбільш популярним міні-серіалом на платформі, багато хто зажадав продовження історії. Але, на жаль, творець проекту Скотт Франк і виконавчий продюсер Вільям Хорберг заявили, що другого сезону не буде – з огляду на, що серіал відповідає сюжету роману 1983 року. Проте актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла головну роль, поділилася своїм баченням продовження.
“Це неймовірно і прекрасно, що люди хочуть другий сезон. Ми ніколи не думали про це, обговорень поки немає. Але ніколи не говори ніколи в Голлівуді”, – сказала вона.
Тейлор-Джой вважає, що було б дуже цікаво побачити, як головна героїня – Бет Хармон – стане матір’ю.
“Зараз, коли вона твереза і знає про демонів, які тягнуть її вниз”, – говорить актриса.
Аня Тейлор-Джой нещодавно отримала номінації на “Золотий глобус”, SAG Awards і “Вибір критиків” за свою роботу в серіалі.
- Раніше повідомлялося, що 23 жовтня 2020 року вийшов серіал “Ферзевий гамбіт” (The Queen’s Gambit), який став найпопулярнішим міні-серіалом Netflix: за місяць його подивилися 62 млн осіб. По всьому світу серіал став причиною сплеску інтересу до шахів.