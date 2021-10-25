Про це повідомили на сторінці Dior в Instagram.

“Dior радий оголосити Аню Тейлор-Джой новою глобальною амбасадоркою з моди та макіяжу”, — зазначили у бренді.

“Вона звеличуватиме спадщину модного дому та демонструватиме роботу творчої директорки жіночих колекцій Марії Грації Кюрі та креативного та іміджевого директора з макіяжу Пітера Філіпса”, — додали в Dior.

Бренд виокремив “статусну витонченість” акторки та її любов до давньогрецької міфології. Сама акторка поки не прокоментувала співпрацю.

Зауважимо, Аня Тейлор-Джой вже з’являлася в луках від Dior, зокрема на 26-й церемонії нагородження премією “Вибір критиків”. Тоді вона була вдягнена у драпіровану тюлеву сукню з деталями макраме з колекції Dior Couture весна-літо 2020.