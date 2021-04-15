Про це пише американський журнал W Magazine.

Вони грали роль стильно одягненої пари, яка прогулюється жвавими вулицями міста.

На актрисі був чорний топ без бретелей з вирізом у формі серця, штани в тон з високою талією і загострені туфлі з відкритою п’ятою і тканинною пряжкою. Також на ній були нові прикраси Tiffany & Co.: намисто, сережки, кілька кілець і браслет, а на її партнері – чорний костюм, краватка-метелик, два діамантових кільця, такі ж пусети й брошка.

Tiffany & Co – американська компанія з продажу розкішних ювелірних виробів, заснована в 1837 році. Їхня штаб-квартира знаходиться в Нью-Йорку. Компанія продає ювелірні вироби, срібло, фарфор, кришталь, канцелярські товари, парфумерію, годинники і вироби зі шкіри.