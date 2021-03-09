Серіал "Хід королеви", який став сенсацією на Netflix і зібрав безліч нагород різноманітних премій, перетвориться в театральний мюзикл.

Про це пише People.

Так, продюсерська компанія Level Forward, яку заснувала дочка Волта Діснея Ебігейл, придбала права на роман американського письменника Волтера Тевіса “Хід королеви”, який лежав в основі серіалу, а тепер стане основною для нового мюзиклу.

“Ця історія стала гучним висловлюванням на тлі сучасної боротьби за гендерну і расову рівність, і ми з нетерпінням чекаємо можливості зайнятися реалізацією цього проєкту”, – зазначили генеральний директор Level Forward Адриенна Беккер і продюсер Джулія Данець в спільній заяві.

При цьому, акторський склад і дата прем’єри поки не розголошуються.

У серіалі ж, дія якого розгортається в кінці 1950-х – початку 1960-х років, центральну роль виконала Аня Тейлор-Джой, яка отримала за свою роботу “Золотий глобус”. “Хід королеви” розповідає про молоду талановиту шахістку Бет Хармон, яка бореться з наркотичною та алкогольною залежністю.