Про це він написав в Instagram.

За словами Бандераса, він змушений відзначити свій 60-річний ювілей на карантині.

“Хочу повідомити, що сьогодні, 10 серпня, я змушений святкувати своє шістдесятиріччя на карантині, бо мій тест на коронавірус виявився позитивним”, – йдеться в тексті.

Актор запевнив, що в свій день народження, незважаючи на хворобу, відчуває себе непогано і сподівається незабаром одужати. Він пояснив, що завдяки старанному дотриманню рекомендацій йому вдається уникнути складних наслідків інфекції і найнеприємніше в його теперішньому стані – це хіба що підвищена стомлюваність.

“Я скористаюся цією ізоляцією, для того щоб почитати, що-небудь написати, відпочити і продовжити будувати плани, щоб зробити більш осмисленим моє шістдесятиріччя, до якого я підійшов повним ентузіазму”, – додав Бандерас.