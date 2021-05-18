Apple і Nike випустили нові ремінці для Apple Watch у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією.

Про це повідомили на сайті Apple.

17 травня, у Міжнародний день боротьби з гомофобією, трансфобією та біфобією, Apple та Nike презентували нові ремінці для Apple Watch.

Представлено дві моделі. Спортивна за 49 доларів виконана у кольорах веселки. Матеріал, з якого зроблено ремінець, відбиває світло.

Плетена модель за 99 доларів об’єднала в собі кольори веселки з кольорами інших прапорів ЛГБТК+ громади (чорний, коричневий, рожевий, голубий та білий).

Плетений ремінець сумісний з Apple Watch SE, Series 4 і новішими, а спортивний — з Series 3 і новішими. Замовити обидва можна на сайтах компаній.

Крім цього, Apple підготувала до Прайд-місяця спеціальний різнокольоровий циферблат. Він з’явиться незабаром як частина оновлення програмного забезпечення для Apple Watch.