У принца Гаррі та Меган Маркл 6 травня 2019 року народився первісток. Його ім'я повідомили лише на другий день після народження. Як первісток принца Гаррі, Арчі має отримати титул графа Дамбартонського, один з допоміжних титулів його батька. При цьому залишаються питання, яке прізвище в Арчі, і чи є він принцом?

Про це пише британське видання Express.

Прізвище Арчі Гаррісона — Маунтбеттен-Віндзор, ім’я його батька, дідуся і прабабусі, королеви Єлизавети II.

Варто зазначити, що Арчі не принц, а все завдяки своєму прапрадіду королю Георгу V.

Король Георг V у 1917 році видав патентну грамоту, якою обмежив кількість королівських титулів. Так, титули могли отримати лише діти та онуки короля по чоловічій лінії, а також старший син старшого сина спадкоємця.

Це означає, що четверо дітей королеви Єлизавети II можуть бути принцами та принцесами, при цьому лише сини монарха можуть передати цей титул своїм онукам.

Відповідно до цього правила лише правнуки королеви Єлизавети II по чоловічій лінії, від принца Чарльза і нижче, будуть принцами й до них звертатимуться його королівська високість.

Тобто титул принца закінчується на Джорджі, синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Маленький Джордж наразі посідає третє місце на престол після свого батька принца Вільяма і діда принца Чарльза.

У 2013 році королева зробила виняток, надавши королівські титули братові та сестрі Джорджа, принцесі Шарлотті й принцу Луї.

Таким чином, Арчі може й не є принцом на цей час, але може стати ним у майбутньому, якщо йому нададуть такий титул.