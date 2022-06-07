Популярний американський актор та політик Арнольд Шварценеггер отримав українську вишиванку від луцького етнобренду "Edelvika". Асистент зірки повідомив, що вишиванка йому "зайшла".

Про це повідомляє видання Район.Культура.

Директорка з економіки компанії “Edelvika” Оксана Антонюк подякувала легенді кіно за вибір вишиванки з Волині.

“Вишиваний настрій для легенди! Ми горді, що саме з Волині поїхала вишиванка для найсильнішого і неперевершеного”, – сказала вона.

Вишиванку актору передав українець, уродженець Бучі Влад Кабанець, який співпрацював з Арнольдом Шварценеггером у новому серіалі.

За словами Влада, він вирішив подарувати актору вишиванку. Оскільки йому довподоби білі вишиванки, він обрав для зірки кіно таку ж. Влад додав, що Арнольду Шварценеггеру такий вибір вишиванки теж сподобався.

“Як мені пізніше написав мені його асистент, Арнольд її довго розглядав і вона йому “зайшла”, — написав Влад Кабанець Оксані Антонюк.

Влад додав, що вишиванка, яку він подарував Шварценеггеру зроблена з льону і актор одразу ж це зрозумів, коли доторкнувся до неї.