Лілі Гілдор, яка працювала з редакторкою журналу Vogue Анною Вінтур, розповіла про те, як це було та порівняла себе з головною героїнею фільму "Диявол носить Prada".

Про це повідомляє видання Just Jared.

29-річна Гілдор висловила захват від отриманого досвіду співпраці та сказала, що отримала від Вінтур важливі життєві уроки та неоціненні поради, керуючись якими зуміла зайнятись власною справою – працювати над дизайном текстилю. Разом з редакторкою Vogue дівчина пропрацювала з січня 2014-року по травень 2015-го.

“Вона навчала мене… Я дізналась про бізнес, моду, засоби масової інформації. Торік я відкрила власну справу й стала дизайнером текстилю й досі послуговуюсь порадами, отриманими за час роботи в Vogue”, — розповіла Лілі.

За її словами, перший і найголовніший урок, який вона отримала за час роботи в редакції – “зв’язки – найголовніше”.

“Це я не про кумівство. Просто потрібно підтримувати й укріпляти відносини під час роботи. До прикладу, відправляти певним людям листи зі словами подяки, які написані від руки. Люди таке люблять”, – поділилася асистентка Вінтур.

Вона не приховує, що стати асистенткою редакторки Vogue вона змогла саме за допомогою зв’язків. Вона мала знайомих у відділі кадрів видання Conde Nast, яке випускало журнал. Вони повідомили Лілі, що в Vogue є чотири вакансії. Дівчина складала резюме та її запросили на співбесіду, яку вона успішно пройшла.

Порада від Лілі, яка найбільше здивувала її фолловерів – у Vogue її навчили, що потрібно носити один і той же одяг якомога частіше, міксуючи його з іншим, аби це виглядало по-новому. До того ж мінімум одягу в гардеробі допомагає захистити планету.