Про це повідомляє видання Just Jared.
29-річна Гілдор висловила захват від отриманого досвіду співпраці та сказала, що отримала від Вінтур важливі життєві уроки та неоціненні поради, керуючись якими зуміла зайнятись власною справою – працювати над дизайном текстилю. Разом з редакторкою Vogue дівчина пропрацювала з січня 2014-року по травень 2015-го.
“Вона навчала мене… Я дізналась про бізнес, моду, засоби масової інформації. Торік я відкрила власну справу й стала дизайнером текстилю й досі послуговуюсь порадами, отриманими за час роботи в Vogue”, — розповіла Лілі.
@lilystavstudio
Lessons from the devil wears Prada #annawintour #highfashiontiktok #voguemagazine #lifelessons #businesstips #freelancedesigner
За її словами, перший і найголовніший урок, який вона отримала за час роботи в редакції – “зв’язки – найголовніше”.
“Це я не про кумівство. Просто потрібно підтримувати й укріпляти відносини під час роботи. До прикладу, відправляти певним людям листи зі словами подяки, які написані від руки. Люди таке люблять”, – поділилася асистентка Вінтур.
Вона не приховує, що стати асистенткою редакторки Vogue вона змогла саме за допомогою зв’язків. Вона мала знайомих у відділі кадрів видання Conde Nast, яке випускало журнал. Вони повідомили Лілі, що в Vogue є чотири вакансії. Дівчина складала резюме та її запросили на співбесіду, яку вона успішно пройшла.
Порада від Лілі, яка найбільше здивувала її фолловерів – у Vogue її навчили, що потрібно носити один і той же одяг якомога частіше, міксуючи його з іншим, аби це виглядало по-новому. До того ж мінімум одягу в гардеробі допомагає захистити планету.
- Головний редактор американського глянцю Vogue і світська левиця Анна Вінтур розлучається з чоловіком Шелбі Брайаном після 16 років шлюбу.