Автомобіль британського принца Чарльза Aston Martin DB6 Volante відтепер заправлятимуть біоетанолом замість звичного пального. Біоетанол роблять з відходів від виробництва сиру та білого вина.

Про це повідомляє британське видання The Sunday Times.

Якось Чарльз розповідав журналістам про те, що його автомобіль працює на біоетанолі Е85. Саме на цьому родстері принц Чарльз та принцеса Діана їздили, коли брали шлюб.

Prince Charles says his beloved Aston Martin is now powered by cheese and wine https://t.co/1rFNDShuqo pic.twitter.com/MrlOQ1IDH1 — BBC News (UK) (@BBCNews) October 11, 2021

Паливо E85 – це суміш 85 % біоетанолу та 15% неутилізованого бензину.

Власне біоетанол виготовляють з ферментуючого рослинного матеріалу на основі цукру. Але конкретно для автомобіля принца, його виготовляють з відходів, отриманих після виробництва англійського білого вина та сироватки, яка утворюється внаслідок бродіння сиру.

Аби повністю перевести Aston Martin на біоетанол, 4-літровий 16-циліндричний бензиновий мотор дещо змінили, додавши нові магістралі для потрапляння пального, а також стійкі до спирту гумові ущільнювачі та прокладки.

Загалом, у Великій Британії 10 % автомобілів перейшли на такий альтернативний вид палива.