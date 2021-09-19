Про це він розповів у тизері документального фільму BBC “Принц Філіп: Королівська родина пам’ятає”.
За словами Чарльза, він зателефонував батькові напередодні смерті, 8 квітня. Принц сказав батькові: “Поговоримо про твій день народження”.
“Що ж, я повинен дожити до цього, чи не так?” – відповів Філіп.
“Я знав, що ти так скажеш!” – відповів Чарльз.
У документальному фільмі з’являться й інші члени королівської сім’ї, зокрема принци Гаррі та Вільям.
У тизері Вільям згадав, як вони з дідусем жартували в маєтку Балморал, а принц Гаррі похвалив Філіпа за незмінну підтримку королеви протягом усього їхнього шлюбу.
Фільм покажуть ввечері 22 вересня. Це перший спільний проєкт принца Гаррі з членами королівської сім’ї з того часу, як він склав повноваження.
Нагадаємо, чоловік Єлизавети II помер 9 квітня у віці 99 років. Церемонія поховання відбулася 17 квітня у каплиці Святого Георгія в Віндзорському замку.
На ній через карантинні обмеження у зв’язку з епідемією коронавірусу змогли бути лише найближчі родичі.
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